Comment le CEA-Leti veut se placer au centre de l'innovation dans les puces

Sébastien Dauvé, qui a pris en juillet 2021 les rênes du CEA-Leti, le centre de recherche et technologie en électronique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Grenoble, ne peut rêver d’un contexte plus favorable. A Paris comme à Bruxelles, les puces sont au cœur des nouvelles politiques industrielles, avec l’ambition de doubler le poids de la France et de l’Europe dans la production mondiale de semi-conducteurs en 2030 par rapport à 2020. Il est question d’équilibrer la chaîne logistique mondiale et de réduire la dépendance dans ce secteur stratégique, alors qu’une pénurie sans précédent pénalise notamment l’industrie automobile, jusqu’à mettre ses usines à l’arrêt.