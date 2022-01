Comment le BTP veut faire évoluer les formations pour attirer les jeunes

© Cegoh/Pixabay La prévention des risques sur les chantiers pourrait être facilitée par le déploiement d'équipements de protection individuelle connectés.

Huit apprentis sur dix du bâtiment et des travaux publics souhaitent être « ambassadeurs de l’innovation » et acteurs « de la transformation des entreprises » pour une société plus durable. Près de six jeunes sur dix privilégient la politique RSE des entreprises avant le salaire à l’embauche. Autant d’informations précieuses pour les entreprises du BTP, que possède le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP). Et ce, par l’intermédiaire des 80 000 apprentis formés chaque année dans 400 établissements, dont cet organisme paritaire est garant de la qualité pédagogique.

Quelques semaines après avoir signé une convention de partenariat pour promouvoir et développer la formation professionnelle avec la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), le CCCA-BTP vient de signer un accord avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Celle-ci « souhaite apporter à ses adhérents une vision des nouveaux enjeux de la filière, et des modalités d’adaptation des compétences », expose Franck Le Nuellec, directeur du marketing, du développement et de l’innovation stratégique du CCCA-BTP, qui est aussi opérateur des certifications pour les branches du bâtiment et des travaux publics.

« Les entreprises et les organismes de formation se doivent de rendre le bâtiment attractif. Convaincre les jeunes de s’orienter dans le BTP, c’est leur proposer des cursus nouveaux, adaptés et innovants », insiste Jean-Christophe Repon, président de la Capeb. La convention a été signée pour une période de deux ans. 70% des entreprises formatrices en apprentissage comptent moins de vingt salariés.

Prévention et rénovation énergétique

Parmi les pistes explorées, figurent le développement des modules autour de l’environnement et la prévention. « Dès le cursus de formation initiale, les jeunes veulent être sensibilisés et mieux équipés », expose Franck Le Nuellec. Les équipements de protection individuelle (EPI) connectés pourraient davantage être mis en avant, afin que les jeunes n’hésitent plus à en faire la promotion auprès de leurs employeurs. Même principe pour les exosquelettes, qui permettraient de soulager les compagnons lors du port de charges lourdes.

Une sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat est par ailleurs prévue, tout comme des initiatives destinées à améliorer la féminisation des métiers du bâtiment. Le CCCA-BTP compte notamment sur l’essor des métiers liés à la rénovation énergétique pour y parvenir. Depuis la dernière rentrée scolaire, une croissance des effectifs de 20% a été enregistrée sur les formations post-bac liées à cet enjeu. En partenariat avec la FNTP, le CCCA-BTP doit par ailleurs assurer la promotion des métiers des travaux publics et des parcours de formation y menant, et organiser des appels à projets et à candidatures dédiés à l’innovation dans les formations.