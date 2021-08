Comment la start-up française Fuzzy Logic Robotics prévoit de rendre le pilotage des robots industriels aussi simple qu'un jeu vidéo

Posé sur une base métallique, le bras robotique Kuka, intégralement repeint en noir, initie un mouvement vers le bas. Fluide, il enchaîne les trajectoires, alternant courbes et droites tracées dans l’air devant lui. Jusque-là, rien d’anormal. Mais alors que le pilotage et la programmation des robots industriels est en général une tâche longue et fastidieuse, celle-ci a lieu… en temps réel, via une interface graphique représentant le robot et son environnement.