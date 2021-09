Comment la robotique industrielle se réinvente pour gagner en flexibilité

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © D.R. Siléane, implanté à Saint-Étienne (Loire), développe des applications de « pick & place » en contexte rapide et aléatoire.

Concentré, le bras robotique assemble des engrenages, qu’il reconnaît lui-même au sein d’un moteur. Sa tâche finie, il appelle un camarade, lui aussi monté sur roues, pour qu’ils s’emparent de la lourde pièce et aillent la stocker sans risque. La scène n’existe pour l’instant qu’en images de synthèse. Mais c’est ainsi que le CEA List a choisi d’illustrer Robot compagnon, un projet de recherche dédié la construction d’un robot « capable d’interagir avec son environnement en autonomie et de s’y adapter à la volée », résume Alexandre Bounouh.

Avec vigueur, le directeur du CEA List s’inscrit en faux contre l’idée d’un secteur mature et peu innovant. « La robotique interactive et intelligente pour l’industrie fait partie de nos programmes prioritaires, pointe-t-il. Nous visons à dépasser les barrières à l’entrée qui pèsent sur les utilisateurs, dont beaucoup ne s’imaginent pas capables de gérer un robot. » Une ambition vaste… et partagée.

