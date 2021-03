Comment la restauration d'entreprise s'adapte face aux nouvelles règles dans les cantines

La nuance aura peut-être échappé à certains : jusqu’au 23 mars, dans les restaurants d’entreprise, seuls les groupes de convives devaient être séparés de deux mètres. A l’intérieur du groupe, aucune règle spécifique ne s’appliquait. Le nouveau protocole en entreprise publié le 23 mars, applicable depuis mercredi 24, renforce les mesures de protection dans les restaurants d’entreprise, dans toute la France. Il impose notamment une distance de deux mètres entre chaque convive. Fini, les groupes de collègues qui retirent leur masque pour déjeuner et bavarder. Selon la dernière étude de l’Institut Pasteur, 15% des contaminations au Covid en milieu professionnel se font à la cantine et à la cafétéria – le plus grand nombre se passant dans les bureaux fermés.