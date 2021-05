Comment la PME familiale Laroche a rejoint en douceur l’industriel autrichien Andritz

A l’usine, des modules pour la plupart de couleur crème attendent leur départ en camion. Laroche conçoit des lignes de production entière pour le traitement des fibres textile en intégrant également des machines de partenaires. Situé à Cours-la-Ville (Rhône), chef-lieu de la commune nouvelle de Cours dans le Haut-Beaujolais, dans un bassin longtemps dédié au textile, l’industriel emploie 120 personnes entre le siège et l’usine distante de quelques hectomètres. "Nous produisons 70 lignes par an, mais une ligne peut parfois compter jusqu’à 50 machines", indique François Chabat, responsable de la gestion de production de cette PME spécialisée dans la production de machines sur mesure pour le traitement de fibres destinées au recyclage de déchets textiles et aux produits non tissés. "Avant, il a fallu dessiner l’usine du client et les plans de l’unité de production. Il faut compter six mois."