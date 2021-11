Comment la France peut se relancer dans la course à l'innovation

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © D.R. Le laboratoire commun de Thales et du CNRS qui travaille sur une nouvelle génération de capteurs quantiques est un exemple de la généralisation de l'innovation ouverte.

Plus de dix-huit mois après le début de la pandémie de Covid-19, le pays de Pasteur n’a toujours pas produit son vaccin. Ce (non) événement a été pour certains un choc révélateur, pour d’autres la confirmation d’une crainte, celle du retard français dans la course à l’innovation technologique. Car si Sanofi devrait bien sortir son vaccin classique dans les prochains mois, il a définitivement abandonné celui fondé sur la technologie ARNm. « Parfois, en R & D, on se loupe, relativise Marc Giget, le président du Club de Paris des directeurs de l’innovation. Sanofi a fait l’erreur de sous-estimer l’ARN messager, mais cela arrive de rater une génération technologique et de revenir. »

Sauf que des ratés, il y en a d’autres. Airbus avait claqué la porte aux futurs créateurs de SpaceX, et donc à l’innovation de rupture que sont les lanceurs spatiaux réutilisables, tandis que le nucléaire français est à la traîne dans les nouveaux réacteurs de type SMR, longtemps ignorés par EDF. À l’échelle mondiale, la France voit sa position se dégrader, tant parmi les premiers pays scientifiques influents que les déposants de brevets. Surtout, avec 2,2 % du PIB investis en R & D, elle reste loin de l’objectif de 3 % fixé en 2009 par le traité européen de Lisbonne... et derrière la Corée du Sud, l’Allemagne et la Chine. En valeur absolue aussi, sa dépense intérieure de R & D qui s’établit à 68,4 milliards de dollars est bien en dessous de celle de son voisin d’outre-Rhin, à 141,4 milliards de dollars, selon l’Unesco.

