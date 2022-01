Comment la France a anticipé les risques de perturbation du transport aérien par la 5G

Les Etats-Unis viennent une nouvelle fois de repousser – au 19 janvier désormais – le déploiement des nouvelles bandes de fréquences de leur réseau 5G. En cause : le risque qu’elles perturbent le fonctionnement des radioaltimètres des avions. Un constat qui a débouché sur un conflit, dans lequel s’enlisent les acteurs du secteur aérien et les opérateurs télécoms AT&T et Verizon. Le sujet est pourtant connu depuis octobre 2020, date à laquelle l’association RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics), l’équivalent américain de l’Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile, a publié un rapport sur les interférences possibles entre certaines fréquences de la 5G et les radioaltimètres des avions.