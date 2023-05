Comment la fin des garanties export sur les projets d'hydrocarbure pénalise des PME françaises

Alors que la balance des biens et services français a plongé de 84 milliards d’euros l’an passé, une mesure en vigueur depuis le 1er janvier 2023 complique les ambitions à l’export des entreprises tricolores actives dans les secteurs pétrolier et gazier, en particulier des PME. La loi de finances pour 2023 a de fait acté la fin, ou presque, des garanties export délivrées par Bpifrance pour les nouveaux projets d’énergie fossile à l’international.

Devant la commission des finances de l’Assemblée nationale en janvier dernier, le directeur général de la banque publique, Nicolas Dufourcq, a reconnu qu’un certain nombre de « PME françaises [allaient] devoir gérer cette difficulté-là et se réorienter sur d’autres secteurs, d’autres marchés » et précisé que « certaines d’entre elles avec un vrai savoir-faire décideront peut-être de délocaliser ». « Quand on prend une grande décision il y a forcément des conséquences. Soyons clairs sur les conséquences », a-t-il ajouté.

A chaque mesure ses exceptions

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]