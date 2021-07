Comment l'usine de Canon en Bretagne veut se fondre dans son environnement

15 jours gratuits et sans engagement

Fondée en 1983, le site de Liffré (Bretagne), est le seul lieu de production européen du Japonais Canon, géant de l'optique et des imprimantes. Une usine unique, qui multiplie les initiatives en faveur de l'environnement. Depuis 1997, une majeure partie des cartouches vendues sur le Vieux Continent, ainsi que celles de la marque HP, son partenaire, est collectée puis recyclée en quasi totalité. Le site réalise en outre un inventaire de la faune et la flore de son parc de 23 hectares, situé en bordure dans la plus grande forêt domaniale de Rennes, afin de l'adapter aux écosystèmes environnants.