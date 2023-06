Comment l'Onera donne du souffle à la décarbonation de l'aviation

Une maquette d’avion, avec un design en rupture, patiente bien sagement dans la zone de tests de l’une des souffleries de Modane (Savoie). Des ailes ultra-allongées aux extrémités recourbées vers le bas, un fuselage aplati dans la partie basse de l’appareil, un moteur unique de grand diamètre prévu à l’arrière sous l’empennage... Alors que la maquette ne représente qu’une moitié d’appareil, son envergure fait déjà plus de deux mètres. Sa surface métallisée est toute lisse et des dizaines de capteurs sont dissimulées sous le fuselage. Le vent produit par l’installation permettra alors aux experts de l’Onera, le centre de recherche aérospatial français qui gère les souffleries, d’étudier l’écoulement de l’air le long de la maquette et donc son efficacité aérodynamique. « Avec ce design conçu pour réduire les forces de résistance à l’air, on attend jusqu’à 15 % d’économies de carburant par rapport aux appareils actuels », explique l’un des chercheurs de l’Onera.

