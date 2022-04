Comment l'impression 3D a fait ses preuves dans l'industrie spatiale

Printemps 2020. À quatorze reprises, entre le 26 mai et le 2 juin, une chambre de combustion est testée sur le banc d’essai P8 de l’agence aérospatiale allemande (DLR), à Lampoldshausen. Fixée à un enchevêtrement de tuyaux givrés, cette pièce critique est vouée à intégrer les moteurs à ergol liquide [des carburants, ndlr] de nouvelle génération développés par Ariane­Group. Entièrement imprimé en 3D, l’équipement passe les tests avec succès. Et confirme l’intérêt du secteur spatial pour cette technique de fabrication « parfaitement adaptée à notre activité », selon Hervé Gilibert. « Nous fabriquons de petites séries et nous cherchons des pièces les plus optimisées possible », précise le directeur technique d’Ariane­Group. De quoi contourner le défaut majeur de la fabrication additive, ses faibles cadences de production, et exploiter sa principale qualité, la liberté de conception.

[...]