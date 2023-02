Comment l’Europe s’arme pour garder dans son giron ses champions technologiques

En Europe, les premières levées de fonds des start-up – jusqu’à 20 millions de dollars – sont financées à 80% par des investisseurs du continent. Mais ces investisseurs ne pesaient plus que 51% des montants investis dans les tours de table supérieurs en 2022, selon la société de capital-risque Atomico. Sur les tours de table de plus de 100 millions d’euros, quasiment 50% des investisseurs sont américains et seulement un quart provient de l’Union européenne (UE), selon des calculs de la Banque de France portant sur une période récente de six ans. Certes, les fonds non-européens peuvent être des soutiens intéressants pour l’internationalisation des jeunes pousses. Mais les pays européens entendent bien rééquilibrer les débats pour éviter la délocalisation d’activités, garantir l’accès aux technologies de demain et maintenir l’emploi sur leurs territoires.

Irriguer les fonds d'investissement privés

