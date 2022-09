Comment l’Etat va simplifier les aides aux énergo-intensifs

Duralex, Arc international et maintenant Aluminium Dunkerque… L’accélération des annonces de chômage partiel et de mise en maintenance de capacités de production oblige le gouvernement à faire un geste en faveur des entreprises. « Toute entreprise qui perd de l’argent à cause de la hausse des prix du gaz et de l’électricité, même si c’est seulement sur un mois, sera compensée financièrement », a confirmé mardi 6 septembre le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, lors d'une intervention sur BFMTV.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]