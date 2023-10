Comment l'Etat assume le sauvetage sans fin du verrier Arc, abandonné par les banques

C’est l’un des dossiers industriels qu’Emmanuel Macron connaît sur le bout des doigts. Ce 24 décembre 2014, celui qui était alors ministre de l’Economie fait le déplacement en personne dans l’usine d’Arc, à un jet de pierres de la ville de Saint-Omer (Pas-de-Calais), pour annoncer la bonne nouvelle aux salariés : la reprise du géant verrier, proche du dépôt de bilan, par le fonds d’investissement américain PHP.

L’issue s’est scellée quelques jours plus tôt, lors d’un dîner à l’Elysée. Sur la douzaine de fonds qui examinent le dossier depuis des mois, deux restent en course pour sauver l’entreprise familiale poussée au bord du gouffre par une série d’investissements hasardeux et l’arrêt du cristal, sa principale machine à cash, mis à mal par les réglementations anti-plomb. Le premier, HIG, promet une sévère cure d’austérité, avec 2 000 suppressions d’emplois. Le second, Peaked Hill partners (PHP), qui a réussi in extremis à boucler son offre grâce à l’apport du financier Dick Cashin sur ses deniers personnels, mise sur le maintien des capacités de production françaises quasi sans casse sociale.

[...]