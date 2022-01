Comment l'Esiee Paris ouvre ses salles blanches aux entreprises

Une collaboration entre une école d’ingénieurs et des entreprises autour de la recherche et de la micro-production. A Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), l’Esiee Paris, une école d’ingénieurs (2200 étudiants) en systèmes électroniques et embarqués, partage ses salles blanches avec des start-up, PME et ETI désireuses d’utiliser ce type d’équipements aux taux de poussière et d’humidité contrôlés. « Les infrastructures sont très coûteuses. La collaboration avec les entreprises représente deux tiers de notre activité, le tiers restant étant de l’enseignement et de la recherche », indique Magdalèna Couty, ingénieure d'affaires au service pour la microélectronique et les microsystèmes.