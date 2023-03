Comment Enedis et RTE veulent se rapprocher des lycées professionnels

Les entreprises de l’électricité se rapprochent des lycées professionnels. Enedis et RTE ont annoncé, lundi 20 mars, le lancement des «écoles des réseaux pour la transition énergétique». L’objectif? «Anticiper et accompagner les besoins de recrutement de la filière dans un contexte de forte croissance des activités de réseaux électriques portée par la décarbonation et l’électrification des usages», peut-on lire sur un communiqué. Les deux entreprises ont pour cela signé une convention de partenariat avec plusieurs fédérations, dont la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et le groupement des entreprises du câble électrique, le Sycabel.

Stages et embauches à la clé

