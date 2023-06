Comment devenir une entreprise LGBT friendly

Une personne sur trois. C’est la part des LGBT+ – personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes – qui ont été victimes d’au moins une agression LGBTphobe sur leur lieu de travail en 2022, selon le baromètre de L’Autre Cercle, une association qui œuvre pour l’inclusion des LGBT+ au travail. « Dans les bureaux, certaines personnes peuvent tenir des propos homophobes dans votre dos ; dans les sites de production, il peut arriver qu’elles vous le disent en face », témoigne Quentin Dezetter, le président d’Aga-Tha-Les, l’association des salariés LGBT+ de Thales. « Le monde industriel est très masculin, explique Catherine Tripon, la porte-parole de L’Autre Cercle. Et là où il y a du machisme, il y a des LGBTphobies. » Elles ne s’expriment pas qu’à travers des agressions directes. « Ne pas être à l’aise avec les LGBT+ ne doit pas interférer avec le management, les primes et la rémunération », poursuit-elle. Toujours selon le baromètre, 26 % des salariés LGBT+ ont été victimes de discrimination de la part de leur direction.

