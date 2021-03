Comment Bosch veut mettre l'intelligence artificielle et l'Internet des objets au centre de ses activités

Technos et Innovations

Bosch a présenté mercredi 3 mars sa stratégie pour l’IA et l’IoT au centre de ses produits comme de ses usines. L’industriel allemand déploie en 2021 une solution pour diminuer les défauts de production dans ses usines pour l'automobile, et parie notamment sur les algorithmes dits “hybrides”, qui combinent intelligence artificielle et équations physiques.