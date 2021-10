Comment Arnaud Montebourg veut mener à bien son projet de « made in France XXL »

15 jours gratuits et sans engagement

Les années passent, mais Arnaud Montebourg continue de se poser en défenseur du « made in France ». La crise sanitaire n’a pas détourné le candidat à l’élection présidentielle 2022 de sa marotte, bien au contraire. Le « made in France » devra plus que jamais participer à « La Remontada » du pays s'il accède au pouvoir, ce qui est loin d'être une évidence selon des sondages récents.