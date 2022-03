Comment Apple a doublé la puissance de la puce de son nouveau Mac

Apple poursuit le remplacement des processeurs d’Intel par sa puce maison M1 dans ses ordinateurs. Lors de son événement « Peek Performance » mercredi 8 mars, la marque à la pomme a dévoilé un nouveau Mac de bureau, Mac Studio, motorisé par sa nouvelle puce maison M1 Ultra. Avec ce lancement, le groupe franchit une étape dans la maîtrise des puces clés de ses produits.

Selon Johny Srouji, vice-président en charge du développement matériel chez Apple, la nouvelle puce M1 Ultra « s’impose comme la puce la plus puissante et la plus performante jamais intégrée à un ordinateur personnel ». Par rapport à la puce M1 Max, la puce la plus puissante d’Apple au cœur du MacBook Pro de 16 pouces présenté en octobre 2021, cette nouvelle puce double la puissance de calcul. Elle combine 20 cœurs de traitement générique, 64 cœurs de traitement graphiques et 32 cœurs de traitement neuronal, comptant au total pas moins de 114 milliards de transistors !

Réunion de deux puces dans le boîtier

