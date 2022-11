Comment Airbus repère et évalue les technologies de rupture

Son nom ? Airbus UpNext. Sa mission : servir de tremplin aux technologies de rupture. Créée en 2017, victime d’un sérieux trou d’air en 2020 pour cause de pandémie, cette entité méconnue d’Airbus s’est remise en selle et promet de faire de plus en plus de bruit.En 2023, elle mettra en œuvre le premier démonstrateur de système propulsif fonctionnant grâce à la supraconductivité, ouvrant un boulevard à l’électrification des avions. En 2024, elle mènera les essais en vol d’une voilure capable d’adapter sa forme en fonction des conditions météorologiques. Et Airbus UpNext créera très prochainement la surprise avec d’autres projets pour l’heure confidentiels.

Principal fait d’arme de cette structure regroupant à temps plein environ 150 personnes, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Espagne : avoir permis à Airbus de dégainer en septembre 2020 son projet d’avion à hydrogène, après deux années passées à mettre cette option énergétique sur le gril. Une voie audacieuse qu’avait poussée Sandra Bour Schaeffer, à la tête de cette véritable start-up depuis 2018.

