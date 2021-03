Comment Airbus, EDF et Volkswagen se positionnent sur le calcul quantique

Derrière l’engouement qu’elles suscitent, les technologies quantiques restent jeunes. Et principalement confinées au stade de la R&D. Mais quelques entreprises sont déjà sur le coup, explorant le potentiel du calcul quantique pour leur activité. EDF, Volkswagen et Airbus, invitées au Quantum Business Europe – un événement en ligne qui rassemblait des professionnels du secteur, les 16 et 17 mars – en font partie. Et leur retour d'expérience est précieux.