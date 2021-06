Comment Airbus compte produire les avions comme des autos

Disruption en vue dans l’industrie aéronautique. Airbus et Boeing sont en train de bouleverser leur tactique d’approche pour leurs futurs avions. Alors que les avionneurs construisaient jusque-là leurs usines en fonction de leurs avions, ils sont en passe d’opérer une approche radicalement… opposée. « Airbus construira son prochain programme, quel qu’il soit, de manière différente par rapport à ce qui s’est fait jusqu’à présent, lâche Robert Nardini, le responsable de l’ingénierie de production d’Airbus. Nos ambitions en matière de cadences de production, de qualité, de réduction des cycles de développement, de maturité à l’entrée en service de l’avion, sont telles que les process et outils actuels ne sont plus adéquats. » Pas de doute : l’enjeu de la digitalisation et de la robotisation de l’assemblage des avions est aussi stratégique – voire davantage – que la décarbonation de l’aviation. Et la pandémie mondiale, en mettant KO l’aéronautique, ne va faire qu’accélérer la tendance…