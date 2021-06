Comme l'OCDE, le G7 voudrait un taux plancher pour taxer toutes les sociétés du monde

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL Les ministres des Finances des pays du G7 doivent se réunir en juillet. /Photo d'archives/REUTERS/Ian Langsdon

A l'occasion de la prochaine réunion du G7, qui aura lieu à Londres les 4 et 5 juin, les ministres des Finances pourraient afficher clairement leur soutien au projet d'une taxation internationale des sociétés, porté par l'OCDE. Selon une ébauche de communiqué, ils auraient pour objectif de conclure un accord international « ambitieux » sur la fiscalité des entreprises.

En avril, les Etats-Unis avaient déjà proposé de taxer les bénéfices de toutes les entreprises du monde à hauteur de 21 %. Après de vives contestations, le taux a finalement été abaissé à 15 %. La France et l'Allemagne, toutes deux membres du G7 aux côtés des Etats-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de l'Italie et du Canada, se sont déjà montrées favorables à cette deuxième option.

Désaccord de l'Irlande

Le sujet devrait être au cœur de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, qui aura lieu en juillet. L'Irlande rejettera probablement cette proposition, car son taux d'imposition de 12,5 % lui permet d'attirer de nombreuses multinationales, comme Facebook ou Google.

Parallèlement, la Commission européenne a validé le 18 mai le BEFIT (Business in Europe Framework for Income Taxation), un projet d'harmonisation de la fiscalité des entreprises. L'idée est d'atteindre une plus grande transparence publique et de lutter plus efficacement contre l'utilisation abusive de sociétés écrans et l'évasion fiscale.

Les aides bientôt suspendues

Au cours de la réunion du G7, les responsables devraient également préciser l'importance « d'assurer la viabilité à long terme des finances publiques », une manière de dire qu'il faudra progressivement mettre un terme aux mesures de soutien mises en place depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Concernant les enjeux environnementaux, les pays les plus riches de la planète souhaitent que les entreprises soient dans l'obligation de fournir des informations financières sur le climat « cohérentes et utiles » aux investisseurs.

Avec Reuters (Jan Strupczewski, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)