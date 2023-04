Comme c'était le cas en 2022, 2023 sera une année record pour l’emploi des cadres

Plus de 308 000 cadres recrutés en 2022, un record! Le précédent, à 281 000 recrutements, date de 2019. Selon l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), cette hausse de 15% en un an des CDI et CDD de plus d’un an signés, concerne tous les secteurs du privé, tous les métiers et toutes les régions. Au total, 80 200 emplois nets de cadres ont été créés en 2022, en dépit du contexte d’inflation et de guerre en Ukraine. Les premiers chiffres de l'Apec, en début d'année, montraient déjà cette tendance. Et si la dynamique marque un coup d’arrêt en 2023, c’est pour que le nombre de recrutements se stabilise à ce très haut niveau, à 309 000.

