[Climato-éthique] L’adaptation au changement climatique ne sera pas (que) technologique

Consacré aux impacts du changements climatiques et à l'adaptation, le second volet du sixième rapport du Giec dresse un portrait sombre du monde et des années à venir. Ses pages n'en contiennent pas moins des myriades d'exemples d'adaptation aux aléas climatiques, au sein desquelles les briques technologiques vont de pair avec la préservation des écosystèmes et les solutions pensées au niveau local.