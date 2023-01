[Climato-éthique] Après l’interdiction du Mexique, quel avenir pour la géo-ingénierie solaire?

Fin décembre, la start-up américaine Make Sunsets assurait avoir lancé plus tôt dans l’année plusieurs ballons météorologiques, dans la péninsule de Basse Californie au Mexique, afin de libérer dans la stratosphère des particules de soufre censées occulter la lumière du soleil. Le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles mexicain a réagi en annonçant le 13 janvier l’interdiction des projets de géo-ingénierie solaire, afin de «protéger les communautés et l’environnement».

La géo-ingénierie solaire consiste à envoyer des particules dans la stratosphère — en l'occurrence, du soufre — pour créer un parapluie qui, en réfléchissant la lumière du soleil, va limiter la hausse des températures. Et donc s’opposer à l’impact des gaz à effet de serre. Reproduisant un phénomène qui se produit notamment lors des éruptions volcaniques, au cours desquelles d’énormes quantités de cendres et de gouttelettes d'acide sulfurique sont propulsées dans l’atmosphère. Ainsi, un an environ après l’éruption du Pinatubo aux Philippines, en 1991 — qui a injecté plus de 15 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère — les températures moyennes mondiales ont baissé d’environ 0,5 °C.

En 2021, un projet de Harvard avorté

