[Classement 2022] Les écoles d'ingénieurs qui offrent les meilleurs salaires de sortie sont…

Y a-t-il une corrélation entre le rang obtenu dans notre classement 2022 des écoles d’ingénieurs et le salaire qu’un jeune diplômé peut espérer ? Réponse : oui et non. Le tableau ci-dessous, extrait de notre classement, permet d’en avoir une idée. Rappelons qu’il s’agit du salaire annuel brut médian (hors primes) des diplômés de l’avant-dernière promotion. Les diplômés en thèse sont exclus, mais ceux qui sont en emploi à l'étranger sont bien intégrés.