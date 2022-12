[Chronique RH] Sur LinkedIn, le DRH moyen du CAC 40 peut mieux faire

Réseau social incontournable des salariés et des candidats de demain, LinkedIn s’est imposé comme un outil indispensable pour les recruteurs et autres spécialistes des ressources humaines. « Si ce n’est pas le média des DRH, on se demande ce qu’est le média des DRH », résume Charles de Froment, le président de Pergamon. Le cabinet de conseil en communication a mené sur les premiers mois de l’année une étude sur la prise de parole des DRH du CAC 40 sur le réseau social. Avec l’objectif d’évaluer leur prise en main de ce média et la qualité de leurs interventions en vue d’attirer les talents et de fidéliser – ou éventuellement de « réengager » – leurs salariés. Bilan : la communication de ces DRH sur LinkedIn apparaît encore comme étant en phase bêta.

Pudeur sur le recrutement

L’étude souligne d’abord que 40% des DRH du CAC 40 sont plutôt passifs sur le réseau social, c’est-à-dire qu’ils ont publié moins d’une fois par mois au cours de la période passée au crible, en sachant que les partages de posts sans ajout de commentaire du DRH n’ont pas été comptabilisés. Leurs entreprises sont pourtant susceptibles d’avoir les moyens de déployer une stratégie de communication en ligne, malgré les limitations dues à leur cotation en Bourse.

Dans l’ensemble, la moitié des publications concernent la culture d’entreprise et l’engagement, mais seulement 6% le recrutement. Une forme de paradoxe au moment où la concurrence entre employeurs connaît un paroxysme. «L’entreprise travaille sa désirabilité de façon très indirecte» via les DRH, constate Charles de Froment. «Il y a une forme de pudeur pour parler des recrutements, il est considéré que ça ne se joue pas à leur niveau.»

Essayer de trouver l'aspérité

D’un point de vue plus qualitatif, l’étude estime que la communication des DRH peine encore à faire rêver globalement. Beaucoup de publications demeurent des partages de contenus "corporate" peu stimulants pour les salariés tentés par la "démission silencieuse" et les candidats de demain. «J’aimerais voir dans la communication des DRH quelque chose que je ne vois pas sur la page de l’entreprise», affirme Anna Metcalfe, coautrice de l’étude et étudiante de Sciences Po en stage chez Pergamon. «Il faut essayer de trouver l’aspérité. La communication doit aussi faire un travail auprès des DRH pour leur dire ‘vous avez des choses intéressantes à raconter’ », ajoute Charles de Froment.

Son cabinet recommande d’appliquer dans les posts un savant mélange entre les idées structurantes sur le futur du travail et les exemples d’actions concrètes menées dans l’entreprise. Sur les sujets de diversité et d’inclusion, des chiffres doivent être mis en avant pour se différencier. Avoir une ligne éditorial claire, quitte à délaisser certains sujets, semble aussi être une option intéressante.

Le DRH de L'Oréal au top

Sans faire de classement des meilleurs DRH sur LinkedIn, Anna Metcalfe et Emeline Haÿs, l’autre coautrice en provenance de l’Essec, ont été particulièrement convaincues par les prises de parole de Jean-Claude Le Grand, le DRH de L’Oréal et de Béatrice Lazat chez Kering. Pas forcément intéressée par l’aviation, Anna Metcalfe ajoute tout de même à son top 3 le DRH d’Airbus Thierry Baril qui parvient à générer un fort engagement sur des publications grâce à des messages concis sur les innovations de son groupe.