[Chronique RH] Plus de salariés dans la gouvernance des entreprises, un levier pour engager les équipes

Retenir ses talents en favorisant leur engagement dans la vie de l’entreprise est l’un des enjeux RH de ce début d’année. Dans cette perspective, l’implication accrue des salariés dans la gouvernance est une piste à explorer. Certains politiques poussent en ce sens, comme Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Le candidat écologiste à la présidentielle souhaite que les employés représentent la moitié des conseils d’administration des entreprises de plus de 2 000 salariés et que cette proportion soit ramenée à un tiers dans les boîtes de 500 à 1 999 personnes.