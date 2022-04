[Chronique RH] Laissez-moi mon bureau, mon mug et ma photo de vacances

Ce n’est plus un secret. En élargissant l’accès au télétravail, la pandémie de Covid-19 incite les grands groupes, et plus généralement les entreprises, à repenser leur stratégie immobilière. Cette réflexion aboutit parfois à une mise en place du flex office, avec des bureaux partagés et non plus individuels. Selon une étude du fabricant de mobilier de bureau Steelcase, menée à l’automne 2021 dans 11 pays et auprès de 4 986 travailleurs, 10% des employés ont perdu leur poste attitré depuis la pandémie (8% en France, sur un échantillon d’environ 500 personnes) et même 15%, dans les grandes entreprises de plus de 10 000 salariés. Dans ce contexte, l’étude de Steelcase fait figure d’avertissement. Car les travailleurs semblent encore largement chérir leur bureau personnel.

Moins de télétravail pour avoir son bureau

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]