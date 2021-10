[Chronique RH] La RSE, un objet bien mystérieux pour les salariés

15 jours gratuits et sans engagement

La RSE reste un sigle encore bien mystérieux dans le monde du travail. Et le mystère ne s’arrête pas à la signification de ses initiales, qui diverge en fonction des entreprises. D’aucuns parlent de responsabilité sociétale des entreprises, tandis que certains préfèrent utiliser l’adjectif « social ». D'autres encore évoqueront même une responsabilité sociale et environnementale… Mais la confusion sur cette politique, qui a émergé à partir des années 1950 et vise aujourd’hui à mettre en œuvre le développement durable à l’échelle des entreprises, réside surtout dans l’esprit des salariés.