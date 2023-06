[Chronique RH] La poussée des troubles psychologiques, inquiétant moteur de l'absentéisme

« Depuis quelques années, nous observons une légère augmentation globale du taux d’absentéisme dans le groupe Bayer en France », témoigne Jean-François Very, le directeur des affaires sociales du chimiste et fabricant de médicaments, dans le dernier observatoire de l’absentéisme d’Axa publié en mai. Cette petite musique, un certain nombre de directions s’en inquiètent forcément au vu de l’étude de l’assureur et du baromètre du groupe de protection sociale Malakoff Humanis, paru début juin sur le même sujet. Réalisées respectivement à partir de données fournies par les employeurs pour plus de trois millions de salariés et auprès de 2 000 salariés et 400 dirigeants, ces deux études rapportent un niveau record d’absentéisme en 2022, porté par les maladies ordinaires et très probablement par le Covid-19.

La première cause des arrêts de longue durée

