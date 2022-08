[Chronique RH] Des augmentations seulement individuelles pour les cadres? Cela risque de ne plus suffire

Le retour aux affaires a à peine eu lieu, mais la saison 2022/2023 des négociations annuelles obligatoires (NAO) se profile déjà dans beaucoup d’entreprises. Parmi les grosses écuries, Orange et Thales ont déjà prévu d’avancer ces discussions à l’automne, car la question des salaires reste l’une des plus chaudes de cette rentrée. Pour les DRH, un élément devra être gardé à l’esprit à l’approche de ces échéances : accorder seulement des augmentations individuelles aux cadres, ce qui est devenu une habitude pour beaucoup, cela pourrait ne plus le faire!

Selon un sondage de l’Association pour l’emploi des cadres publié lundi 29 août, et mené dans le courant du mois auprès de 1 000 d’entre eux, le souhait d’augmentations à dominante collective est devenu majoritaire chez ces professionnels. Ainsi, une majorité de cadres (53%) estime que les augmentations proposées par les entreprises devraient être majoritairement (45%) ou uniquement (8%) collectives, tandis que 47% pensent qu’elles devraient être plutôt individuelles.

La faute à l'inflation

[...]