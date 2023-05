[Chronique RH] Avec l’allongement des carrières, les employeurs appelés à traiter équitablement les seniors

Pour renforcer l’employabilité des salariés seniors, la récente réforme des retraites a manqué sa cible. Contrairement au report de l’âge légal à 64 ans, les mesures poursuivant cet objectif, l’index et le CDI seniors, n’ont pas passé l’étape du Conseil constitutionnel. Désormais, le sujet est entre les mains des partenaires sociaux qui devront trouver un accord d’ici fin 2023 dans le cadre du « pacte de la vie au travail » voulu par Emmanuel Macron.

S’assurer de l’engagement des salariés en seconde partie de carrière a toujours été un enjeu RH. Mais face à l’allongement des parcours professionnels, les entreprises ont la responsabilité de s’investir avec plus de volontarisme dans la formation et l’employabilité des plus de 50 ans, sans attendre la conclusion des négociations à venir. Trente-deux entreprises, dont L’Oréal, EDF, Michelin, Renault, Pernod Ricard ou encore Orange, s'y sont engagées dès 2022.

« Un décalage énorme »

