[Chronique RH] 9.9.6, les chiffres qui épuisent les salariés de la tech chinoise

La surveillance dont les salariés de la tech chinoise font l’objet - traqués par des mouchards dans leur smartphone et par des caméras à leur poste, rapportée par l’hebdomadaire japonais Nikkei Asia - aurait pu provoquer leur mécontentement. Mais la fronde s’est finalement cristallisée sur un problème de conditions de travail plus concernant : leurs horaires. Et plus particulièrement sur un nombre, le 9.9.6. Celui-ci correspond au fait de travailler de 9 heures du matin à 9 heures du soir, six jours par semaine. Une pratique encore existante, bien qu’illégale, dans le secteur très concurrentiel de la tech chinoise.