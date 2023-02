[Chronique] Les hausses de salaires prévues en 2023 vont-elles suffire ?

Si l’on en croit le cabinet Secafi, spécialiste de l’accompagnement des CSE, les salaires vont augmenter de 4,6% en 2023 en France, contre 2,9% en 2022. C’est bien sûr une moyenne. Selon ces spécialistes, 70% des accords signés proposent des hausses de salaire entre 4% et 6,5%. Et ces données sont fiables, car Secafi a analysé 200 accords publiés. Toutes les catégories professionnelles ont bénéficié d’augmentations, les salaires les plus bas un peu plus que les autres.

