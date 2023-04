[Chronique] Les engagements de 50 sites les plus pollueurs de France seront-ils tenus ?

“Nous sommes à la mi-temps”. La phrase est de Roland Lescure, le ministre de l’Industrie, qui a accordé une interview exclusive à L’Usine Nouvelle, à propos de la décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2 de France. Le match n'est pas perdu, mais il est loin d'être gagné. “Concrètement, 46 sites parmi les 50 ont déjà rédigé une première version de leurs plans et ces premières versions permettent en moyenne de réduire de 44% les émissions des sites à 2030”, nous dit le ministre qui se déclare “satisfait du travail des industriels”. Ils doivent finaliser leurs engagements dans les mois à venir. L'objectif à 2050 est simple : ne plus polluer.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]