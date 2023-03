[Chronique] Et si le pic de l’inflation était enfin en vue ?

Je sais que pour certains ça peut ressembler à une forme de mirage. Mais c’est un fait : le pic de l’inflation en ligne de mire. Il devrait intervenir d’ici à juin. Et ensuite ça va baisser. Et même fortement… La banque de France anticipe une division par deux d’ici à la fin de l’année et un retour sous les 2% d’inflation d’ici à la fin 2024 début 2025 au plus tard… Ce n’est pas tout de suite, mais ça va arriver.

[...]