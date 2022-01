[Chronique éco] Le retour de la petite musique de baisses des charges, une paresse ?

« Le coût de la main-d’œuvre qualifiée et très qualifiée est devenu un vrai obstacle dans les décisions d’investissement des grands groupes » déclarait Bruno Le Maire, lors de ses vœux le 7 janvier. Quelques jours plus tard sur LCI, le ministre de l'Economie enfonçait le clou. « Quand je regarde un ingénieur, il peut coûter jusqu'à trois fois plus cher en France qu'en Allemagne parce qu'on a déplafonné les cotisations sociales », considérait-il.