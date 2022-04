[Chronique éco] Le déclin des territoires, un constat partagé par les Français… Mais qu’ils n’appliquent pas à leur propre région

A quelques jours de l’élection présidentielle, ce n’est pas l’optimisme qui domine concernant la situation du pays. Plus de 83% des Français considèrent que « certains territoires » en France sont en déclin. Surtout, 71% estiment que cette pente savonneuse concerne de « nombreux territoires », nous apprend une enquête réalisée pour l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). A ce phénomène, une cause est toute trouvée pour plus de trois-quart des personnes interrogées : la désindustrialisation. Les trois autres causes identifiées viennent loin derrière et ne convainquent qu’environ un tiers des répondants : il s’agit de la concurrence des métropoles, du passage à une concurrence économique internationale et du déficit public.

Pessimisme relatif pour soi

[...]