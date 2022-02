[Chronique éco] Le capitalisme est-il « woke » ?

Le débat de société sur le «wokisme » a gagné le monde des affaires. Ce mouvement idéologique né aux Etats-Unis, qui développe une conscience extrême aux injustices subies par des minorités ethniques, sexuelles, sociales et à toutes formes de discriminations, fustige le racisme systémique, le patriarcat ou l’aveuglement sur la cause écologique. Il ne reste désormais plus à la porte des entreprises. Elles sont impliquées, à leur détriment en cas de manquement, avec des effets sur leur réputation ou éventuellement à leur bénéfice car certaines surfent sur ce courant via des stratégies publicitaires.