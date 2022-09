[Chronique éco] Energie, risques pour les entreprises et finances publiques... Le funambule de Bercy

En cette rentrée, le gouvernement s’est plié à un exercice délicat : définir ses priorités. Chaque ministère s’est doté d’une feuille de route destinée à guider son action. Celle du ministère de l’Economie et des finances, situé à Paris-Bercy, fait preuve de synthèse. Elle évite un inventaire à la Prévert de 30 priorités et son action pourrait tenir sur un ticket de métro, si l’on peut encore utiliser une expression fondée sur un bout de carton dont les jours sont comptés pour cause de transition écologique.

Bruno Le Maire, ministre de l’économie a donc réussi à encapsuler ses ambitions dans six priorités : « gérer l’urgence économique » (c'est à dire le pouvoir d'achat et les risques de rupture d'approvisionnement énergétique), « sécuriser la trajectoire des dépenses publiques », « garantir notre souveraineté industrielle », « mobiliser l’industrie et la finance pour la décarbonation », « renforcer notre souveraineté numérique », « préparer les TPE-PME aux transitions numérique et écologique ». En ne se perdant pas dans trop de priorités, il fixe un cap clair vers où aller et tresse avec 6 fils la corde sur laquelle il va devoir traverser cette période troublée. [...]