[Chronique éco] Avec son fonds «Black founders», Google exporte son approche communautariste américaine

Raphaël Jabol, 34 ans, incarne incontestablement un parcours de réussite. Elevé à Bobigny en Seine-Saint-Denis, fils d’un employé de centre de tri de La Poste et d’une assistante, il est entré à Sciences Po, a étudié à l’université John Hopkins de Baltimore, a été recruté par L’Oréal puis a fondé une start-up de legaltech, Ekie, qui a déjà vendu sa solution à LVMH, L’Oréal, Ardian, BNP Paribas, Spotify et quelques ETI. Mais ce ne sont pas ces seules qualités qui lui ont valu d’être distingué par Google, qui a doté sa start-up d’un apport en capital de 100 000 dollars et de 200 000 dollars en services d’hébergement et de publicité. Non, Raphaël Jabol a aussi été sélectionné parce qu’il était noir.

Black Founder Fund

