[Chronique] Créé par la réforme des retraites, le CDI seniors ne changera rien à leur taux d'emploi

Faut-il proposer des règles de travail différentes aux seniors, pour favoriser leur emploi? Un tel traitement différencié ne pourrait-il pas, au contraire, les stigmatiser donc les desservir? Anne Jolivet, économiste au Centre d’études de l’emploi et du travail, déplore cette approche, selon laquelle «il faudrait donner un petit bonus pour l’embauche d’un senior car sinon, passé un certain âge, on ne serait plus attractif, on serait moins productif». Depuis des années, pourtant, la foire aux idées plus ou moins bonnes, suggère des mesures ciblant ces travailleurs «expérimentés». L’une d’elles vient d’entrer dans notre arsenal législatif : un «contrat pour la fin de carrière», destiné aux plus de 60 ans, est prévu par la loi réformant les retraites, adoptée lundi 20 mars à la suite du rejet des motions de censure visant le gouvernement.

Une idée de la majorité sénatoriale. Sénateurs LR et centristes défendent depuis de nombreuses années l’idée de créer un CDI seniors, allégé en cotisations sociales, afin d’encourager les employeurs à embaucher des salariés «expérimentés». Leur argument: en fin de carrière, un salarié expérimenté coûte plus cher en raison de son expérience, exonérer l’employeur de cotisations compenserait ce coût.

Effet de seuil

