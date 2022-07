[Choose France] A Versailles, 180 patrons étrangers à rassurer et 6,7 milliards d'euros d'investissements

Retour au château de Versailles pour accueillir, ce lundi 11 juillet, les investisseurs étrangers pour la cinquième édition du sommet Choose France, l’événement d’attractivité de la France. Le président de la République Emmanuel Macron y accueillera environ 180 patrons étrangers, plus que la moyenne des précédentes éditions qui en réunissaient 120 à 130. Seront présents, entre autres, les dirigeants de Coca-Cola, des groupes allemands Merck et Siemens, du chinois Fosun, du japonais Nissan, des banques américaines JP Morgan et Morgan Stanley… Objectif : faire témoigner les investisseurs étrangers déjà présents en France de la qualité de l’environnement et des infrastructures du pays et rassurer sur les ambitions économiques du président pour son nouveau quinquennat.

Contrairement au précédent mandat, celui-ci ne dispose plus que d’une majorité relative à l’Assemblée nationale pour mener à bien ces projets. Cette question est évacuée par les services de l’Elysée, qui affirment que « ce n’est pas un sujet pour les entreprises. Le président a été clair sur ses valeurs et son ambition continue en matière économique. Il a dit "pas plus d’impôt, pas plus de dette". De ce point de vue-là, il n’y a pas d’inquiétudes des grands patrons.» Le Président rencontrera sur place en tête-à-tête les grands fonds d’investissement souverains et participera à une table ronde avec les dirigeants de BASF, Citibank, Merck et Ericsson avant de prononcer un discours.

Mix énergétique et plan France 2030

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]