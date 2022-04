Chine : les nouvelles règles du business

La Chine se replie sur lui-même, dans une logique de montée en gamme et d'autosuffisance stratégique. Pour les entreprises étrangères présentes sur place, il devient de plus en plus complexe de faire des affaires. Retrouvez nos décryptages de cette nouvelle donne économique, ses impacts sur la recherche scientifique, et l'analyse de François Godement, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne.