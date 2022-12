Chez Safran, l’impression 3D entre dans une nouvelle ère

Changement d’échelle en vue pour l’impression 3D appliquée à l’aéronautique. Des pièces d’avion moins lourdes et plus résistantes, une réduction des besoins en matière première... et, in fine, des appareils moins gourmands en énergie. Sur fond de décarbonation et de souveraineté industrielle, Safran fonce droit vers la fabrication additive, en misant notamment sur un procédé reposant sur la fusion de poudres métalliques par laser. Aujourd’hui, le groupe fournit une douzaine de pièces imprimées en 3D notamment pour le moteur Leap de l’Airbus A 320neo.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]