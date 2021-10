Chez Novartis, le boss, c'est le collaborateur

Depuis le début de l’année, une trentaine de collaborateurs du siège de Novartis France, situé à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ont déménagé hors de la région parisienne. C’est le cas de la directrice de la communication, Marilise Marcantonio. « Je me suis installée en mai à Bordeaux. C’est important d’être au clair sur les conditions dans lesquelles on est le plus efficace pour travailler. Désormais, j’ai l’impression d’être en vacances chaque week-end et j’attaque la semaine avec sérénité. Je reviens deux fois par mois au siège. »